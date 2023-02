Bâtir pour le plaisir du passant, l’œuvre de Pagnerre | Conférence Salles Jacques Brel, 13 avril 2023, Croix.

Bâtir pour le plaisir du passant, l’œuvre de Pagnerre | Conférence Jeudi 13 avril, 18h00 Salles Jacques Brel

Salles Jacques Brel 137 rue Jean-Baptiste Delescluse 59170 Croix 59491 Nord Hauts-de-France

“L’architecte Eugène Gabriel Pagnerre (1874-1939) a été très productif sur le littoral septentrional et dans la métropole lilloise. Ses constructions sont situées principalement à Lille et dans ses environs, en particulier à Mons-en-Barœul où il a longtemps habité et installé son 1er cabinet d’architecture (1905-1912) et son 2ème le Vert Cottage (1912-1922). Architecte de la ville de Croix, il y a réalisé plus d’une centaine de maisons et un cinéma.

Qualifiées d’éclectique, ses œuvres sont marquées par une recherche constante de modernité. Il a abordé successivement l’Art nouveau, l’Art déco et le modernisme qui le conduira à se rapprocher de Robert Mallet-Stevens et de Le Corbusier.

Une conférence le jeudi 13 avril 2023 sera une bonne introduction au circuit du dimanche 21 mai 2023 et vous permettra de découvrir les facettes de son art, lui qui déclarait « bâtir pour le plaisir du passant ».”



