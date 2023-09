Loto Salles, 1 octobre 2023, Salles.

Le Comité des fêtes de Salles vous invite à son loto le dimanche 1er octobre à 15h.

Venez tenter votre chance pour gagner un des 50 lots proposés..

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes de Salles invites you to its bingo on Sunday October 1 at 3pm.

Come and try your luck to win one of the 50 prizes on offer.

El Comité des fêtes de Salles le invita a su bingo el domingo 1 de octubre a las 15.00 horas.

Ven y prueba suerte para ganar uno de los 50 premios que se ofrecen.

Das Festkomitee von Salles lädt Sie am Sonntag, den 1. Oktober um 15 Uhr zu seinem Lotto ein.

Kommen Sie vorbei und versuchen Sie Ihr Glück, um einen der 50 angebotenen Preise zu gewinnen.

