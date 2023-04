Rassemblement mensuel CAFES Place du Champ de Foire, 30 septembre 2023, Salles.

Rassemblement mensuel de la CAFES, sur la place du Champ de foire de 9h à 12h..

2023-09-30 à ; fin : 2023-09-30 12:00:00. .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Monthly meeting of the CAFES, on the Place du Champ de Foire from 9am to 12pm.

Reunión mensual de CAFES, en la plaza del Campo de Feria, de 9.00 a 12.00 horas.

Monatliche CAFES-Versammlung, auf dem Place du Champ de foire von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Val de l’Eyre