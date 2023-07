Escapades musicales Salles, 14 juillet 2023, Salles.

Salles,Gironde

Quatre guitares sinon rien ! Venez à la rencontre de Gabriel Bianco, Arkaïtz Chambonnet, Pierre Lelièvre et Benjamin Valette

Quoi de mieux qu’un concert de guitares pour célébrer la fête nationale ? Un concert avec 4 guitaristes virtuoses et un programme aussi festif que diversifié ! À travers un large hommage aux grands compositeurs français, nous voyagerons également en Espagne et en Argentine à travers différents cycles de danse

Tarif : 20€ / 10€ réduit / gratuit – 18 ans

reservation@lesescapadesmusicales.com.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Four guitars or nothing! Meet Gabriel Bianco, Arkaïtz Chambonnet, Pierre Lelièvre and Benjamin Valette

What better way to celebrate Bastille Day than with a guitar concert? A concert featuring 4 virtuoso guitarists and a program as festive as it is diverse! In a wide-ranging tribute to the great French composers, we’ll also travel to Spain and Argentina through various dance cycles

Price: 20? / 10? reduced / free for under-18s

reservation@lesescapadesmusicales.com

¡Cuatro guitarras o nada! Venga a conocer a Gabriel Bianco, Arkaïtz Chambonnet, Pierre Lelièvre y Benjamin Valette

¿Qué mejor manera de celebrar el Día de la Bastilla que con un concierto de guitarra? Un concierto con 4 guitarristas virtuosos y un programa tan festivo como variado Un amplio homenaje a los grandes compositores franceses nos llevará también de viaje a España y Argentina a través de varios ciclos de danza

Precio: 20 euros / 10 euros con descuento / gratuito para menores de 18 años

reservation@lesescapadesmusicales.com

Vier Gitarren oder nichts! Lernen Sie Gabriel Bianco, Arkaïtz Chambonnet, Pierre Lelièvre und Benjamin Valette kennen

Was gibt es Besseres als ein Gitarrenkonzert, um den Nationalfeiertag zu feiern? Ein Konzert mit vier virtuosen Gitarristen und einem ebenso festlichen wie abwechslungsreichen Programm! Neben einer Hommage an die großen französischen Komponisten werden wir durch verschiedene Tanzzyklen auch nach Spanien und Argentinien reisen

Preis: 20 ? / 10 ? ermäßigt / kostenlos – 18 Jahre

reservation@lesescapadesmusicales.com

Mise à jour le 2023-07-03 par OT Val de l’Eyre