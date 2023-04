Festival Le Pougniq Ferme de Pougniquet, 7 juillet 2023, Salles.

Comme certains d’entre vous le savent déjà, le festival Le Pougniq va réouvrir le portail de son pré les vendredi 7 et samedi 8 Juillet 2023 !

Le Pougniq évolue au coeur du PNR des Landes de Gascogne et met en scène des artistes et acteurs locaux afin d’encrer ce festival dans l’identité du Val de l’Eyre.

Au programme : concert, spectacles de rue, buvette, parking, espace tente…

Ouvert à tous !.

Ferme de Pougniquet

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As some of you already know, the festival Le Pougniq will reopen the gate of its meadow on Friday 7 and Saturday 8 July 2023!

Le Pougniq is located in the heart of the Landes de Gascogne National Park and features local artists and actors in order to make this festival part of the identity of the Val de l’Eyre.

On the program: concert, street shows, refreshment stand, parking, tent area…

Open to all !

Como algunos de ustedes ya saben, ¡el festival Le Pougniq volverá a abrir las puertas de su pradera el viernes 7 y el sábado 8 de julio de 2023!

Le Pougniq está situado en el corazón del Parque Regional de las Landas de Gascoña y cuenta con artistas y actores locales para que este festival forme parte de la identidad del Val de l’Eyre.

En el programa: conciertos, espectáculos de calle, chiringuitos, aparcamiento, zona de carpas…

Abierto a todos

Wie einige von Ihnen bereits wissen, wird das Festival Le Pougniq am Freitag, den 7. und Samstag, den 8. Juli 2023 das Tor zu seiner Wiese wieder öffnen!

Le Pougniq findet im Herzen des PNR Landes de Gascogne statt und bringt lokale Künstler und Akteure auf die Bühne, um dieses Festival in der Identität des Val de l’Eyre zu verankern.

Auf dem Programm stehen: Konzerte, Straßentheater, Imbiss, Parkplatz, Zeltplatz…

Für alle offen!

