Journée de la parentalité Salles, 10 juin 2023, Salles.

Salles,Gironde

Rendez-vous dans le parc du Château de Salles pour participer à des activités en famille, profiter de jeux et structures gonflables, et découvrir une mini ferme. Des concerts auront également lieu.

Il sera possible de se restaurer sur place..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 22:00:00. .

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us in the Château de Salles park for family activities, games, inflatables and a mini-farm. There will also be live music.

Catering will be available on site.

Únase a nosotros en los terrenos del Château de Salles para disfrutar de actividades familiares, juegos, hinchables y una minigranja. También habrá música en directo.

Habrá servicio de catering in situ.

Treffen Sie sich im Park des Schlosses von Salles, um an Aktivitäten für die ganze Familie teilzunehmen, von Spielen und aufblasbaren Strukturen zu profitieren und einen Minibauernhof zu entdecken. Es werden auch Konzerte stattfinden.

Es wird möglich sein, vor Ort etwas zu essen und zu trinken.

Mise à jour le 2023-05-24 par OT Val de l’Eyre