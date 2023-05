Balade naturaliste sur les bords de la Leyre 4 Allée du Champ de Foire, 1 juin 2023, Salles.

Pensez slow tourisme ! ‍♀️

À pied, Jimi vous guidera pour une balade au bord de la Leyre. Ludique, scientifique, sensible, les approches seront nombreuses et variées pour découvrir la faune et la flore et éveiller la curiosité de tous.

Recommandations : être vêtu(e) d’un pantalon, de chaussures confortables, et prévoir une lotion anti-moustiques.

A partir de 6ans..

2023-06-01 à ; fin : 2023-06-01 . EUR.

4 Allée du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Think slow tourism! ?????

On foot, Jimi will guide you for a walk along the Leyre river. Playful, scientific, sensitive, the approaches will be numerous and varied to discover the fauna and the flora and to awaken the curiosity of all. ?

Recommendations : wear pants, comfortable shoes, and bring an anti-mosquito lotion.

From 6 years old.

Piense en turismo lento! ?????

A pie, Jimi le guiará en un paseo por las orillas del Leyre. Lúdicas, científicas, sensibles, las aproximaciones serán numerosas y variadas para descubrir la fauna y la flora y despertar la curiosidad de todos

Recomendaciones: llevar pantalones y calzado cómodo y loción antimosquitos.

A partir de 6 años.

Denken Sie an den Slow-Tourismus! ?????

Zu Fuß führt Sie Jimi auf einem Spaziergang am Ufer der Leyre entlang. Spielerisch, wissenschaftlich, sensibel – es wird viele verschiedene Ansätze geben, um die Fauna und Flora zu entdecken und die Neugierde aller zu wecken…?

Empfehlungen: Bekleide dich mit einer Hose und bequemen Schuhen und nimm eine Mückenschutzlotion mit.

Ab 6 Jahren.

