Représentation théâtrale de L’homme semence Place du Champ de Foire, 19 mai 2023, Salles.

Représentation théâtrale de L’homme semence de Violette Ailhaud. Cette pièce nous entraine dans un village des Alpes de Haute Provence privé de tous ses hommes par la répression ; que vont vivre ces femmes ?

Mise en scène par Marnia Tary

Rendez vous le samedi 19 mai et le dimanche 20 mai, à 20h30 dans la salle des fêtes du bourg..

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Theatrical performance of L’homme semence by Violette Ailhaud. This play takes us to a village in the Alpes de Haute Provence deprived of all its men by the repression; what will these women experience?

Directed by Marnia Tary

Rendezvous on Saturday May 19th and Sunday May 20th, at 8:30 pm in the village hall.

Representación teatral de L’homme semence de Violette Ailhaud. Esta obra nos traslada a un pueblo de los Alpes de Alta Provenza privado de todos sus hombres por la represión; ¿qué vivirán estas mujeres?

Dirigida por Marnia Tary

Cita el sábado 19 de mayo y el domingo 20 de mayo, a las 20.30 h, en la sala del pueblo.

Theateraufführung von L’homme semence von Violette Ailhaud. Dieses Stück führt uns in ein Dorf in den Alpes de Haute Provence, das durch die Repression all seiner Männer beraubt wurde; was werden diese Frauen erleben?

Regie: Marnia Tary

Samstag, den 19. Mai, und Sonntag, den 20. Mai, um 20.30 Uhr im Festsaal des Dorfes.

