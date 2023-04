Bourse multicollections Place du Champ de Foire Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Salles

Bourse multicollections Place du Champ de Foire, 14 mai 2023, Salles. Rendez-vous le dimanche 14 mai pour une bourse multi collection :

Philatélie, monnaies, cartes postales, fèves, télécartes, plaques de muselet..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 17:30:00. .

Place du Champ de Foire

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



See you on Sunday May 14th for a multi-collection bourse:

Philately, coins, postcards, beans, telecards, snout plates. Nos vemos el domingo 14 de mayo en una subasta multicolección:

Filatelia, monedas, postales, habas, telecards, platos de hocico. Am Sonntag, den 14. Mai, findet eine Börse für verschiedene Sammlungen statt:

Philatelie, Münzen, Postkarten, Bohnen, Telekarten, Schnurrbartplatten. Mise à jour le 2023-03-22 par OT Val de l’Eyre

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Place du Champ de Foire Adresse Place du Champ de Foire Ville Salles Departement Gironde Lieu Ville Place du Champ de Foire Salles

Place du Champ de Foire Salles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles/

Bourse multicollections Place du Champ de Foire 2023-05-14 was last modified: by Bourse multicollections Place du Champ de Foire Place du Champ de Foire 14 mai 2023 Place du Champ de Foire Salles

Salles Gironde