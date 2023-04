Permanences Solaire Salles Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde . Le Sybarval renouvelle pour l’année 2023, la mise en place de permanences publiques dédiées au photovoltaïque (production d’électricité) et au solaire thermique (production d’eau chaude) afin d’apporter du conseil neutre et gratuit aux habitants des dix-sept communes du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre : https://www.sybarval.fr/aides-au-particulier/permanences-solaires/ Une permanence sera ainsi tenue sur la commune de Salles, le mercredi 03 mai 2023, de 14h à 17h, à la mairie. Pour s’inscrire et prendre rendez vous avec un conseiller, il suffit de réserver directement sur le site. Le Sybarval renouvelle pour l’année 2023, la mise en place de permanences publiques dédiées au photovoltaïque (production d’électricité) et au solaire thermique (production d’eau chaude) afin d’apporter du conseil neutre et gratuit aux habitants des dix-sept communes du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre : https://www.sybarval.fr/aides-au-particulier/permanences-solaires/ Une permanence sera ainsi tenue sur la commune de Salles, le mercredi 03 mai 2023, de 14h à 17h, à la mairie. Pour s’inscrire et prendre rendez vous avec un conseiller, il suffit de réserver directement sur le site. Ville de Salles

