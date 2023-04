Don du sang 146 Route de Compostelle, 2 mai 2023, Salles.

Les réserves de sang sont fragiles, nous vous invitons à donner votre sang le mardi 2 mai, salle des fêtes de Lavignolle, de 15h30 à 19h. Prise de rdv en ligne..

2023-05-02 à ; fin : 2023-05-02 19:00:00. .

146 Route de Compostelle

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The blood reserves are fragile, we invite you to give your blood on Tuesday, May 2, in the village hall of Lavignolle, from 3:30 pm to 7 pm. Appointment online.

Las reservas de sangre son frágiles, le invitamos a donar sangre el martes 2 de mayo, en el salón del pueblo de Lavignolle, de 15.30 a 19.00 h. Usted puede hacer una cita en línea.

Da die Blutreserven sehr gering sind, laden wir Sie ein, am Dienstag, den 2. Mai, im Festsaal von Lavignolle von 15:30 bis 19:00 Uhr Blut zu spenden. Terminvereinbarung online.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Val de l’Eyre