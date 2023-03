Arts visuels – Synoptiques au château : Salles du castelet, 2 septembre 2023, Excideuil .

Arts visuels – Synoptiques au château :

2023-09-02 – 2023-09-23

TIERRA MAGICA

aborde les rituels et les mascarades du nord-ouest de l’Espagne et du Portugal. Chaque année, le son des cloches sort des brumes qui entourent les villages et tentent d’annoncer la fin de l’hiver, on entend aussi des cris et des musiques lointaines. en s’approchant, on commence à distinguer des arbres qui marchent, des oiseaux fantastiques et des figures plus inquiétantes. Ces processions semblent venir de très loin, du fond des âges, de sous la terre.

Photographies noir et blanc (réalisées au moyen format en argentique) de paysages embrumés et d’apparitions soudaines. Ces mascarades ont traversé les siècles et les guerres en se transformant peu. Elles peuvent être regardées maintenant comme la résurgence d’un monde animiste précédant l’expansion chrétienne…

Vernissage le 2 septembre à 18h30.

