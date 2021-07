Paris Musée de l'Armée Paris Salles d’exposition temporaires et parcours éditorialisés Musée de l’Armée Paris Catégorie d’évènement: Paris

Salles d’exposition temporaires et parcours éditorialisés Musée de l’Armée, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Salles d’exposition temporaires et parcours éditorialisés

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’Armée

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le visiteur pourra visiter gratuitement l’intégralité des salles du musée, le dôme des Invalides et découvrir les nouveaux parcours et aménagements du musée, comme le nouvel aménagement des salles Louis XIV – Napoléon, l’espace entièrement rénové de l’Historial Charles de Gaulle, les restaurations dans le dôme des Invalides, le parcours découverte « Militaires et Archéologues » ou encore le parcours éditorialisé « La guerre franco-allemande à hauteur d’hommes » !

Entrée libre sans réservation.

Ce parcours d’art contemporain vous invite à découvrir des œuvres d’artistes d’aujourd’hui qui dévoilent leur regard sur la figure de Napoléon et son héritage pour le monde actuel. Musée de l’Armée Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée de l'Armée Adresse Hôtel national des Invalides - 129 rue de Grenelle 75007 Paris Ville Paris lieuville Musée de l'Armée Paris