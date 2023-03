Bourse aux Vêtements adultes et enfants Salles des Terres Blanches Amilly Catégorie d’Évènement: Amilly

Bourse aux Vêtements adultes et enfants Salles des Terres Blanches, 3 avril 2023, Amilly. Bourse aux Vêtements adultes et enfants 3 – 6 avril Salles des Terres Blanches 15 articles par déposant, et 3 paires de chaussures. Vêtements de saison, linge. Mettre une étiquette de papier fort (pas d’agrafe, ni d’épingle). Salles des Terres Blanches 391 Rue des Terres Blanches, Amilly Amilly [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 44 70 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T14:00:00+02:00 – 2023-04-03T18:00:00+02:00

2023-04-06T09:00:00+02:00 – 2023-04-06T11:00:00+02:00 FMACEN045V509YXJ Amilly

