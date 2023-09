Villes d’eaux, villes thermales Salles des pas perdus du casino Bagnères-de-Bigorre Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées Villes d’eaux, villes thermales Salles des pas perdus du casino Bagnères-de-Bigorre, 17 octobre 2023, Bagnères-de-Bigorre. Villes d’eaux, villes thermales 17 – 27 octobre Salles des pas perdus du casino Gratuit. Entrée libre. Exposition du CAUE des Hautes-Pyrénées sur les villes thermales des Hautes-Pyrénées.

Sur le fil conducteur des eaux thermales, qui ont permis l’essor économique, culturel et touristique de ces villes de montagnes, cette exposition navigue entre parcs, bâtiments remarquables, aménagements pour redonner à voir, à notre époque, la qualité de ces villes pensées pour le bien-être et la qualité au quotidien.

Des lieux de villégiatures du XVIIe siècle à l’adaptation aux effets du changement climatique au XXIe siècle, qu’est-ce que la ville thermale nous apporte ? Salles des pas perdus du casino Boulevard de l’Hypéron, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T10:00:00+02:00 – 2023-10-17T18:00:00+02:00

2023-10-27T10:00:00+02:00 – 2023-10-27T18:00:00+02:00 ©CAUE des Hautes-Pyrénées Détails Catégories d’Évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Salles des pas perdus du casino Adresse Boulevard de l'Hypéron, 65200 Bagnères-de-Bigorre Ville Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Salles des pas perdus du casino Bagnères-de-Bigorre latitude longitude 43.063444;0.146113

Salles des pas perdus du casino Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneres-de-bigorre/