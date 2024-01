Bridge – Tarot Salles des Floralies La baule, dimanche 28 janvier 2024.

Bridge – Tarot Après-midi jeux organisé par le Rotary Club de St-Nazaire au profits d’élèves sourds malentendants. Tournoi amicale de Bridge et de Tarot – Loterie – Apéritifs – Tirage de la loterie. Inscr… Dimanche 28 janvier, 13h30 Salles des Floralies Participation: 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T13:30:00+01:00 – 2024-01-28T23:30:00+01:00

Fin : 2024-01-28T13:30:00+01:00 – 2024-01-28T23:30:00+01:00

Après-midi jeux organisé par le Rotary Club de St-Nazaire au profits d’élèves sourds malentendants.

Tournoi amicale de Bridge et de Tarot – Loterie – Apéritifs – Tirage de la loterie.

Inscription obligatoire au contact@rotary-saint-nazaire.org ou Nicole Bagneux au 06 60 16 97 62.

Salles des Floralies Place des Salines 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

