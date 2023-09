Canton’Arts 2023 Salles des Fêtes Villeneuve-de-Marsan, 7 octobre 2023, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

La 38ème édition de Canton’Arts ouvre ses portes.

Venez découvrir les œuvres des artistes, professionnels et amateurs du canton et des communes avoisinantes, qui exposent tout au long de la semaine. Invitée d’honneur : Odile LAHYANI DELAROCHE..

2023-10-07 fin : 2023-10-14 19:00:00. .

Salles des Fêtes avenue du Marsan

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



The 38th edition of Canton’Arts opens its doors.

Come and discover the works of professional and amateur artists from the canton and neighboring towns, who will be exhibiting throughout the week. Guest of honor: Odile LAHYANI DELAROCHE.

La 38ª edición de Canton’Arts abre sus puertas.

Venga a descubrir las obras de artistas profesionales y aficionados del cantón y de las ciudades vecinas, que expondrán durante toda la semana. Invitada de honor: Odile LAHYANI DELAROCHE.

Die 38. Ausgabe von Canton’Arts öffnet ihre Pforten.

Entdecken Sie die Werke der Künstler, Profis und Amateure aus dem Kanton und den umliegenden Gemeinden, die die ganze Woche über ihre Werke ausstellen. Ehrengast: Odile LAHYANI DELAROCHE.

