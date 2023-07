Exposition : trains miniatures Salles des fêtes Saint-Paul, 16 septembre 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Orne

Le club Loco 61, l’activité modélisme ferroviaire de l’Association St Paul Loisirs fête ses 40 ans. À cette occasion, venez découvrir une exposition de trains miniatures.

Gratuit. Pas de restauration sur place..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

Salles des fêtes

Saint-Paul 61100 Orne Normandie



Club Loco 61, the model railroad activity of Association St Paul Loisirs, celebrates its 40th anniversary. Come and discover an exhibition of model trains.

Free admission. No catering on site.

El club Loco 61, la actividad de modelismo ferroviario de la Asociación St Paul Loisirs, celebra su 40 aniversario. Para celebrarlo, venga a ver una exposición de maquetas de trenes.

Entrada gratuita. No hay servicio de restauración.

Der Club Loco 61, die Modelleisenbahn-Aktivität des Vereins St Paul Loisirs, feiert sein 40-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass können Sie eine Ausstellung von Modelleisenbahnen besichtigen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Keine Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité