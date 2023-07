Vacances des 3-12 ans : Jouons au train et au tramway Salles des fêtes Saint-Paul, 25 octobre 2023, Saint-Paul.

Saint-Paul,Haute-Vienne

Viens découvrir l’histoire de l’ancien tramway électrique qui traversait autrefois Saint-Paul (disparu en 1949), mais aussi celle du train. Ces deux moyens de déplacement ont changé la vie des habitants il y a plus de 100 ans. Grâce aux jeux créés par le Pays d’art et d’histoire, tu revivras cette aventure : qui de l’équipe du train ou du tram’ remportera la bataille du rail ? (jeu de plateau pour les 6-12 ans ; jeu d’associations pour les 3-6 ans).

Animation proposée dans le cadre de l’exposition autour des chemins de fer (train et tramway) proposée par le Pays d’art et d’histoire à l’automne à Saint-Paul, puis itinérante sur tout le Pays Monts et Barrages durant plusieurs années.

Collecte de documents en cours auprès des habitants : si vous possédez des photos, documents, témoignages… Si des membres de vos familles ont travaillé dans ces univers… Transmettez votre mémoire : elle ali.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:00:00. EUR.

Salles des fêtes

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the history of the old electric tramway that used to run through Saint-Paul (which disappeared in 1949), as well as that of the train. These two means of transport changed the lives of local residents over 100 years ago. Thanks to games created by the Pays d?art et d?histoire, you can relive this adventure: which of the train or streetcar team will win the battle of the rails? (board game for 6-12 year-olds; association game for 3-6 year-olds).

This activity is part of an exhibition on railroads (trains and streetcars) organized by the Pays d?art et d?histoire in Saint-Paul in autumn, and which will travel throughout the Pays Monts et Barrages for several years.

We are currently collecting documents from local residents: if you have photos, documents, testimonials? Have members of your family worked in these areas? Pass on your memory: it’s ali

Venga a descubrir la historia del antiguo tranvía eléctrico que recorría Saint-Paul (desaparecido en 1949), así como la del tren. Estos dos medios de transporte cambiaron la vida de los habitantes de Saint-Paul hace más de 100 años. Gracias a los juegos creados por el Pays d’art et d’histoire, podrá revivir esta aventura: ¿cuál de los dos equipos, el del tren o el del tranvía, ganará la batalla de los raíles? (juego de mesa para niños de 6 a 12 años; juego de asociación para niños de 3 a 6 años).

Esta actividad forma parte de una exposición sobre el ferrocarril (trenes y tranvías) organizada por el Pays d’art et d’histoire en otoño en Saint-Paul, y que recorrerá el Pays Monts et Barrages durante varios años.

Actualmente se están recogiendo documentos de los habitantes de la zona: si tiene fotos, documentos, relatos personales.. ¿Si miembros de su familia han trabajado en estas zonas? Transmita su memoria: nos ayudará a

Komm und entdecke die Geschichte der alten elektrischen Straßenbahn, die früher durch Saint-Paul fuhr (1949 verschwunden), aber auch die des Zuges. Diese beiden Fortbewegungsmittel haben das Leben der Einwohner vor über 100 Jahren verändert. Mit den vom Pays d’art et d’histoire entwickelten Spielen kannst du dieses Abenteuer nacherleben: Wer von der Zug- oder Straßenbahnmannschaft wird die Schlacht um die Eisenbahn gewinnen? (Brettspiel für 6-12-Jährige; Assoziationsspiel für 3-6-Jährige).

Diese Veranstaltung wird im Rahmen der Ausstellung über Eisenbahnen (Zug und Straßenbahn) angeboten, die vom Pays d’art et d’histoire im Herbst in Saint-Paul veranstaltet wird und anschließend mehrere Jahre lang durch das gesamte Pays Monts et Barrages wandert.

Derzeit werden Dokumente von den Einwohnern gesammelt: Wenn Sie Fotos, Dokumente oder Zeugenaussagen besitzen? Haben Ihre Familienmitglieder in diesen Welten gearbeitet? Geben Sie Ihr Gedächtnis weiter: Es ist ali

