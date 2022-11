Balèti de l’ivern salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11)

Balèti de l’ivern salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11), 27 janvier 2023, . Balèti de l’ivern Vendredi 27 janvier 2023, 19h00 salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11)

Tarif libre 8e00 conseillé

avec Jukebal salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11) 9, Avenue Georges Brassens salles des Fêtes , 11120 Saint-Marcel-sur-Aude, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39500 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 19h00: Ouverture des portes . Suivi d’un aperitif vigneron . Repas tiré du sac et partagé (Pensez à vos couverts ) 20h45 : Rangement des tables du repas . 21h15 : Baléti 1ere partie : Los romegaires puis JUKEBAL Pour des raisons de sécurité , li’introduction de bouteilles et canettes est interdite dans la salle . Tarif libre mais 8e00 s’est conseillé . :-) source : événement Balèti de l’ivern publié sur AgendaTrad

