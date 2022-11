Baléti salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11)

Baléti salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11), 27 janvier 2023, . Baléti Vendredi 27 janvier 2023, 19h00 salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11)

Prix conseillé minimum 8 euros

organisé par Los Romégaires salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11) 9, Avenue Georges Brassens salles des Fêtes , 11120 Saint-Marcel-sur-Aude, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38751 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 19h00: Ouverture des portes . Apéritif vigneron 19h30/2030 : Repas tiré du sac et partagé 20h30 / 20h50 : Rangement des tables du repas . 21h00: Baléti source : événement Baléti publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T19:00:00+01:00

2023-01-28T00:00:00+01:00

Détails Autres Lieu salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11) Adresse 9, Avenue Georges Brassens salles des Fêtes , 11120 Saint-Marcel-sur-Aude, France Age maximum 110 lieuville salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11)

salles des Fêtes , Saint-Marcel-sur-Aude (11) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//