Rencontre – méthode Faber et Mazlish de l’Université Populaire Noblat Salles des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat, 9 avril 2024, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:00:00

fin : 2024-04-09 22:00:00

Nathalie Bourdelas vient nous présenter la méthode Faber et Mazlish ou comment faciliter la communication entre l’adulte et l’enfant et ainsi permettre la résolution de conflits, avec bienveillance..

Salles des fêtes

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



