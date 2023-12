Rencontre – harmonisation globale de l’Université Populaire Noblat Salles des fêtes Saint-Léonard-de-Noblat, 16 janvier 2024, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 20:00:00

fin : 2024-01-16 22:00:00

Laurence Barbot Mandeix vient nous parler de l’harmonisation globale ou comment se libérer des blocages pour retrouver l’équilibre en soi et avec son environnement..

Salles des fêtes

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



