Marché de Noël Salles des fêtes Paray-sous-Briailles, 12 novembre 2023, Paray-sous-Briailles.

Paray-sous-Briailles,Allier

Le Comité des Fêtes de Paray sous Briailles est heureux de vous convier à son marché de noël. Durant cette journée, des artisans et des créateurs seront présents pour vous faire découvrir leurs produits..

2023-11-12 09:30:00 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

Salles des fêtes

Paray-sous-Briailles 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes de Paray sous Briailles is delighted to invite you to its Christmas market. Craftsmen and designers will be on hand to showcase their wares.

El Comité des Fêtes de Paray sous Briailles tiene el placer de invitarle a su mercado navideño. Artesanos y diseñadores expondrán sus productos.

Das Festkomitee von Paray sous Briailles freut sich, Sie zu seinem Weihnachtsmarkt einzuladen. An diesem Tag werden Kunsthandwerker und Designer anwesend sein, um Ihnen ihre Produkte zu präsentieren.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme Val de Sioule