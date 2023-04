Marché de producteurs de Pays Salles des Fêtes, 20 juillet 2023, Orthevielle Orthevielle.

Orthevielle ,Landes , Orthevielle

Marché de producteurs de Pays

Salles des Fêtes 61 Rue Mairie Orthevielle Landes

2023-07-20 – 2023-07-20

Salles des Fêtes 61 Rue Mairie

Orthevielle

Landes

Orthevielle .

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le contact direct entre producteur et consommateur. Vous les reconnaitrez grâce au logo et à la marque déposée « Marchés des producteurs de Pays » qui les identifient et font des marchés uniques. Deux points forts: la vente directe du producteur au consommateur et l’authenticité des produits préparés.

Venez profiter de l’animation musicale tout en flânant entre les stands. Vous pourrez également passer votre commande et récupérez vos produits et plats auprès de chaque producteur. En cas de pluie : Salle des fêtes.

+33 5 58 73 05 90 Chambre d’agriculture des Landes

© Bienvenue à la Ferme

Salles des Fêtes 61 Rue Mairie Orthevielle

