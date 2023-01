Bals des 45 tours de piste salles des fêtes, Massilly (71), 25 février 2023, .

Bals des 45 tours de piste Samedi 25 février, 18h00 salles des fêtes, Massilly (71)

PRIX LIBRE

avec Les P’tits de la chouette, OÔO et la Session-boeuf

à prix libre. contact : P’tits de la Chouette. 20 h repas partagé (apportez boissons, victuailles et ses couverts) 21 h bal avec OôO 23 h bal avec la SESSION + boeuf soirée ouverte à tous,. contact : melli.melo@yahoo.fr source : événement Bals des 45 tours de piste publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Autres Lieu salles des fêtes, Massilly (71) Adresse 1, Place de la Mairie salles des fêtes, 71250 Massilly, France Age maximum 110 lieuville salles des fêtes, Massilly (71)

