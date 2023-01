TINTA’MARS : DU BALAI ! Salles des fêtes, Hortes Haute-Amance Catégories d’Évènement: Haute-Amance

Haute-Marne

TINTA’MARS : DU BALAI ! Salles des fêtes, Hortes, 22 mars 2023, Haute-Amance. TINTA’MARS : DU BALAI ! Mercredi 22 mars, 10h30 Salles des fêtes, Hortes

Plein tarif 8€ / Adhérents et groupes 6€ / Scolaires, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 5,50€

Cie La Bobêche – Spectacle du 35e festival Tinta’mars handicap moteur;handicap auditif mi;hi Salles des fêtes, Hortes 52 600 Hortes Hortes Haute-Amance 52600 Haute-Marne Grand Est Un balayeur de rue, bougon et renfrogné, rencontre un habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se chercher, tenter de s’apprivoiser… De l’apparente banalité de l’histoire transparaissent l’humanité, la poésie et ces petits riens qui transforment nos quotidiens en fête. De la simplicité des moyens mis en oeuvre naissent de la poésie teintée d’humour et de férocité, mais aussi quelques catastrophes pour pimenter l’histoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T10:30:00+01:00

2023-03-22T11:10:00+01:00 Virginie Meigné

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Amance, Haute-Marne Autres Lieu Salles des fêtes, Hortes Adresse 52 600 Hortes Hortes Ville Haute-Amance Age minimum 5 Age maximum 121 lieuville Salles des fêtes, Hortes Haute-Amance Departement Haute-Marne

Salles des fêtes, Hortes Haute-Amance Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haute-amance/

TINTA’MARS : DU BALAI ! Salles des fêtes, Hortes 2023-03-22 was last modified: by TINTA’MARS : DU BALAI ! Salles des fêtes, Hortes Salles des fêtes, Hortes 22 mars 2023 Haute-Amance Hortes Haute-Amance Salles des fêtes

Haute-Amance Haute-Marne