UN DINER D’ADIEU Salles des Fêtes Hagondange, 6 octobre 2023, Hagondange.

Hagondange,Moselle

Reprise de la comédie infernale et très efficace d’Alexandre de la Patellière et Matthieu Delaporte auteurs du Prénom !

Devant se rendre à un autre dîner auquel ils ne veulent au fond ne pas aller, Pierre et Clotilde prennent une décision : faire le ménage dans leurs amitiés usées. Ils organiseront des dîners d’adieu, mélange d’hommage et de délivrance, pour ces amis qui vont disparaître de leur vie.

Leur première victime : Antoine Royer. Mais, entre un Pierre un peu lâche et velléitaire, une Clotilde imprévisible et cet ami pour le moins curieux, rien ne se passe comme prévu.. Tout public

Vendredi 2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 . 18 EUR.

Salles des Fêtes rue Henri Hofmann

Hagondange 57300 Moselle Grand Est



A revival of Alexandre de la Patellière and Matthieu Delaporte’s hellish, highly effective comedy from Le Prénom!

With another dinner party to get to, Pierre and Clotilde make a decision to clean up their worn-out friendships. They will organize farewell dinners, a mixture of homage and deliverance, for those friends who are about to disappear from their lives.

Their first victim: Antoine Royer. But between a cowardly Pierre, an unpredictable Clotilde and this curious friend, nothing goes according to plan.

¡Reposición de la comedia infernal y muy eficaz de Alexandre de la Patellière y Matthieu Delaporte de Le Prénom!

Pierre y Clotilde tienen que asistir a otra cena a la que realmente no quieren ir, así que toman una decisión: hacer limpieza de sus desgastadas amistades. Organizarán cenas de despedida, mezcla de homenaje y liberación, para aquellos amigos que están a punto de desaparecer de sus vidas.

Su primera víctima: Antoine Royer. Pero entre un Pierre cobarde, una Clotilde imprevisible y este curioso amigo, nada sale según lo previsto.

Wiederaufnahme der höllischen und sehr effektiven Komödie von Alexandre de la Patellière und Matthieu Delaporte, den Autoren von Le Prénom!

Da sie zu einem weiteren Dinner gehen müssen, zu dem sie im Grunde nicht gehen wollen, fassen Pierre und Clotilde einen Entschluss: Sie wollen in ihren abgenutzten Freundschaften aufräumen. Sie werden Abschiedsessen organisieren, eine Mischung aus Huldigung und Befreiung, für die Freunde, die aus ihrem Leben verschwinden werden.

Ihr erstes Opfer: Antoine Royer. Doch zwischen einem etwas feigen und wankelmütigen Pierre, einer unberechenbaren Clotilde und diesem zumindest neugierigen Freund läuft nichts so, wie es geplant war.

Mise à jour le 2023-07-19 par DESTINATION AMNEVILLE