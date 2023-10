Projection à Saint-Rivoal Salles des fêtes de Saint-Rivoal – Sal ar gouelioù Sant-Riwal Saint-Rivoal Catégories d’Évènement: Finistère

Saint-Rivoal Projection à Saint-Rivoal Salles des fêtes de Saint-Rivoal – Sal ar gouelioù Sant-Riwal Saint-Rivoal, 13 octobre 2023, Saint-Rivoal. Projection à Saint-Rivoal Vendredi 13 octobre, 20h00 Salles des fêtes de Saint-Rivoal – Sal ar gouelioù Sant-Riwal Gratuit A partir de la fin du XIXe siècle, l’usage du breton est interdit dans la plupart des écoles de Basse-Bretagne, afin de contraindre les enfants à l’apprentissage du français. Ce film, tourné dans le Trégor, illustre les techniques employées par les instituteurs pour empêcher les enfants de parler breton.

La projection sera suivie d’une discussion en présence d’une journaliste, ancienne élève de l’école bilingue de Saint-Rivoal, et pourra se prolonger autour du pot de l’amitié.

Organisation : Association Fest-noz ar C’harter, en partenariat avec l’association des parents d’élèves de l’école bilingue de Saint-Rivoal et la Cinémathèque de Bretagne. Salles des fêtes de Saint-Rivoal – Sal ar gouelioù Sant-Riwal 29190 Saint-Rivoal Saint-Rivoal 29190 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

