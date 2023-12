Don de Sang SALLES DES FETES DE SAINT CYBARDEAUX Saint-Cybardeaux Catégories d’Évènement: Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 16:30:00

fin : 2023-12-27 19:30:00 Avec ou Sans RDV, muni d’une pièce d’identité, venez donner votre sang et partager la collation..

SALLES DES FETES DE SAINT CYBARDEAUX Salle des Fêtes

Saint-Cybardeaux 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine

