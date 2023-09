Mousse I Cie Scratch (BELLES SORTIES DE LA MEL) Salles des fêtes de Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne, 21 novembre 2023, Houplin-Ancoisne.

Mousse I Cie Scratch (BELLES SORTIES DE LA MEL) Mardi 21 novembre, 20h00 Salles des fêtes de Houplin-Ancoisne réservation auprès de Houplin-Ancoisne

… France Gall, Barbara, des yeux ouverts, un coiffeur, un grand karaoké et puis Gaëlle et Denis qui ont écrit ce spectacle de jonglerie intime et punk, triste et rigolo. Mousse est une ode au doute, à l’imperfection, à la surprise du rebond, à la maladresse qui déjoue la performance et à l’absurde qui dénoue la concurrence !

de et par : Gaëlle Coppee et Denis Michiels

Salles des fêtes de Houplin-Ancoisne Place du 8 mai, Houplin-Ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 32 14 96 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:10:00+01:00

