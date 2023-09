Festival du Jeu Salles des Fetes d’Arles Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Festival du Jeu 13 – 15 octobre Salles des Fetes d’Arles Entrée libre et gratuite

Petits et grands, pendant le festival du jeu de Martingale, venez vous retrouver autour des nouveautés de l’année et des coups de cœur des bénévoles et adhérents de l’association Martingale, ludothèque associative, pour découvrir ou redécouvrir des jeux !

Salles des Fetes d’Arles BOULEVARD DES LICES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0766155131 »}, {« type »: « email », « value »: « festival.martingale@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:59:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

Festival jeu société

Christophe Kay / Martingale