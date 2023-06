Bal folk à Bertrichamps avec Free Folk Quartet Salles des Fêtes, Bertrichamps (54), 10 juin 2023, .

Bal folk à Bertrichamps avec Free Folk Quartet Samedi 10 juin, 21h00 Salles des Fêtes, Bertrichamps (54) 10 €

L’atelier Folk de Bertrichamps organise son 2e BAL FOLK le samedi 10 JUIN 2023 à la salle MJC de 21 H à 1 H.

Les danses proposées par le groupe Free Folk Quartet seront faciles et accessibles à toutes et à tous, jeunes et moins jeunes.

Pour passer un bon moment musical, familial et convivial venez nombreux pour danser ou simplement écouter la musique.

L’entrée est à 10 €, sans réservation.

Renseignements : 06 70 90 14 71

Salles des Fêtes, Bertrichamps (54) Rue du Général Leclerc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T21:00:00+02:00 – 2023-06-11T01:00:00+02:00

