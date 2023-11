Rencontres musiciens-danseureuses d’Alzen salles des fètes, Alzen (09) Rencontres musiciens-danseureuses d’Alzen salles des fètes, Alzen (09), 5 avril 2024, . Rencontres musiciens-danseureuses d’Alzen Vendredi 5 avril 2024, 19h00 salles des fètes, Alzen (09) 1 € Tous les premiers vendredis du mois, venez guincher aux rencontres musiciens-danseureuses d’Alzen : 19h : Initiation 20h : repas partagé 21h : bal 23h : bœuf Musiciens, Musiciennes, si vous avez envie de jouer à ces rencontres, que vous soyez déjà aguerris ou que vous ayez envie de vous lancer, pensez à vous inscrire à l’avance sur balzen@riseup.net ! Au plaisir de vous y voir ! ~ Honorine, Olivier, et cie ~ source : événement Rencontres musiciens-danseureuses d’Alzen publié sur AgendaTrad salles des fètes, Alzen (09) alzen

salles des fètes, 09000 Alzen, France

2024-04-05T19:00:00+02:00 – 2024-04-05T23:00:00+02:00

