1€ pour la salle

Rencontre musicien.ne.s/danseur.euse.s à Alzen (Tous les premiers vendredis du mois) Musicien.ne, expérimenté.e, débutant.e, c'est le moment de te mettre au défi, de t'entrainer à la scène ou juste de partager quelques morceaux pour faire danser le public !! Solos, groupes, un ou plusieurs morceaux, peu importe et bienvenu.e :) ! Danseur.euse, débutant.e ou expérimenté.e, tu as ta place ici aussi :) ! On vous invite d'ailleurs à vous mêler entre différents niveaux de danse et de confiance (en toute bienveillance) pour un enrichissement mutuel. Pour participer à la scène ouverte du bal, il te faut écrire à balzen@riseup.net afin de t'inscrire, max. 1 semaine avant le bal (pour qu'on puisse diffuser l'événement avec le nom des groupes). Si tu souhaites juste partager la musique avec d'autres de manière informelle, non organisée et prévue, l'espace du bœuf est là pour ça ! 1€ sera demandé à chacun.e pour les frais de la salle. !!! On cherche une personne qui serait volontaire pour sonoriser ces rencontres mensuelles, avec son matériel si possible !!! N'hésites pas à en parler autour de toi :) Et à très bientôt !! ~ L'équipe de Balzen ~

