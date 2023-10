Rencontre Naturopathie de l’Université Populaire Noblat Salles des Conférences Saint-Léonard-de-Noblat, 23 octobre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

L’UPN Santé et le secteur famille du Foyer Rural vous proposent dans le cadre de la semaine des Familles, de rencontrer Eden de EYALYS sur le thème de « l’influence de la naturopathie dans ma vie de femme et de mère. Encore confidentielle il y a peu, la naturopathie connaît un essor ces dernières années et tend à s’imposer dans le paysage des médecines non conventionnelles. La naturopathie est une médecine holistique qui prend en considération tous les aspects de la personne et cherche à agir , non pas sur le symptôme mais sur la cause. Cette médecine préventive vise à maintenir et/ou rétablir la santé par des moyens naturels. Le naturopathie chercher à comprendre la source des maux, à rétablir les capacités d’auto guérison inhérents à chacun..

2023-10-23 fin : 2023-10-23 20:00:00. .

Salles des Conférences

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of Family Week, UPN Santé and the Foyer Rural’s family sector invite you to meet Eden from EYALYS on the theme of « the influence of naturopathy on my life as a woman and mother. Still confidential until recently, naturopathy has experienced a boom in recent years, and is becoming an established part of the non-conventional medicine landscape. Naturopathy is a holistic medicine that takes into account all aspects of the person, and seeks to act not on the symptom but on the cause. This preventive medicine aims to maintain and/or restore health through natural means. Naturopathy seeks to understand the source of ailments, and to re-establish the self-healing capacities inherent in each individual.

En el marco de la Semana de la Familia, UPN Santé y la sección de familia del Foyer Rural te invitan a conocer a Eden de EYALYS sobre el tema « la influencia de la naturopatía en mi vida como mujer y madre ». Aunque la naturopatía no era muy conocida hasta hace poco, ha experimentado un auge en los últimos años y se está convirtiendo en una parte consolidada del panorama de la medicina no convencional. La naturopatía es una medicina holística que tiene en cuenta todos los aspectos de la persona y busca actuar no sobre el síntoma sino sobre la causa. Esta medicina preventiva pretende mantener y/o restablecer la salud por medios naturales. La naturopatía busca comprender el origen de las dolencias y restablecer las capacidades autocurativas inherentes a cada individuo.

Die UPN Santé und der Familienbereich des Foyer Rural laden Sie im Rahmen der Familienwoche ein, Eden von EYALYS zum Thema « Der Einfluss der Naturheilkunde auf mein Leben als Frau und Mutter » zu treffen. Die bis vor kurzem noch vertrauliche Naturheilkunde erlebt in den letzten Jahren einen Aufschwung und tendiert dazu, sich in der Landschaft der unkonventionellen Medizin zu etablieren. Die Naturheilkunde ist eine ganzheitliche Medizin, die alle Aspekte des Menschen berücksichtigt und versucht, nicht das Symptom, sondern die Ursache zu bekämpfen. Diese präventive Medizin zielt darauf ab, die Gesundheit mit natürlichen Mitteln zu erhalten und/oder wiederherzustellen. Die Naturheilkunde versucht, die Ursachen von Beschwerden zu verstehen und die Selbstheilungskräfte des Menschen wiederherzustellen.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT de Noblat