COURS DE ROCK A.C.O.R.P.S Salles des Arts ( face à la gendarmerie) Olargues, 10 novembre 2023, Olargues.

Olargues,Hérault

Cours de Rock avec Maxime.

Venez avec une ou un partenaire.

Le 10 Novembre sera le cours d’essai…

N’hésitez pas, c’est tellement ludique et agréable! cela fait du bien!.

2023-11-10 20:10:00 fin : 2023-11-10 21:10:00. .

Salles des Arts ( face à la gendarmerie)

Olargues 34390 Hérault Occitanie



Rock classes with Maxime.

Come with a partner.

November 10 will be the trial class…

Don’t hesitate, it’s so much fun and so much fun! it feels good!

Clases de rock con Maxime.

Ven con un compañero.

El 10 de noviembre será la clase de prueba…

No lo dudes, ¡es muy divertido y agradable! ¡Es bueno para ti!

Rockunterricht mit Maxime.

Bringen Sie eine Partnerin oder einen Partner mit.

Am 10. November ist der Schnupperkurs…

Zögern Sie nicht, es macht so viel Spaß und tut gut!

