Exposition « Les aquarelles de Guy Canel » Salles de l’Office de Tourisme Lorris Catégorie d’Évènement: Lorris Exposition « Les aquarelles de Guy Canel » Salles de l’Office de Tourisme, 3 juin 2023, Lorris. Exposition « Les aquarelles de Guy Canel » 3 – 24 juin Salles de l’Office de Tourisme Exposition « Les aquarelles de Guy Canel » dans les salles de l’Office de Tourisme Gâtinais Sud – Bureau de Lorris. Entrée libre. Entrée libre Salles de l’Office de Tourisme Rue de la Halle, Lorris Lorris [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 94 81 42 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@tourisme-gatinais-sud.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T09:30:00+02:00 – 2023-06-03T12:30:00+02:00

2023-06-24T13:30:00+02:00 – 2023-06-24T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A4SJ G. Canel Détails Catégorie d’Évènement: Lorris Autres Lieu Salles de l'Office de Tourisme Adresse Rue de la Halle, Lorris Ville Lorris Lieu Ville Salles de l'Office de Tourisme Lorris

Salles de l'Office de Tourisme Lorris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

Exposition « Les aquarelles de Guy Canel » Salles de l’Office de Tourisme 2023-06-03 was last modified: by Exposition « Les aquarelles de Guy Canel » Salles de l’Office de Tourisme Salles de l'Office de Tourisme 3 juin 2023 Lorris Salles de l'Office de Tourisme Lorris

Lorris