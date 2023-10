Salon Artisanal et Créatif salles de l’hôtel de ville Doudeville, 8 octobre 2023, Doudeville.

Doudeville,Seine-Maritime

Salon artisanal et créatif salles de l’hôtel de ville de Doudeville le dimanche 08 octobre 2023 de 08h30 à 18h30

entrée libre

organisé par la MAM O COMME 3 POMMES

Inscription: la MAM au 06 11 60 41 63

Tarif inscription: 12€/ table 1m20.

2023-10-08 08:30:00 fin : 2023-10-08 18:30:00. .

salles de l’hôtel de ville

Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie



Salon artisanal et créatif salles de l’hôtel de ville de Doudeville Sunday, October 08, 2023 from 8:30 am to 6:30 pm

free admission

organized by MAM O COMME 3 POMMES

Registration: MAM 06 11 60 41 63

Registration fee: 12?/ table 1m20

entrada gratuita

organizado por el MAM O COMME 3 POMMES

Inscripción: el MAM en el 06 11 60 41 63

Derechos de inscripción: 12?/ mesa 1m20

Handwerker- und Kreativmesse Hallen des Rathauses von Doudeville am Sonntag, den 08. Oktober 2023 von 08:30 bis 18:30 Uhr

freier Eintritt

organisiert von der MAM O COMME 3 POMMES

Anmeldung: MAM unter 06 11 60 41 63

Anmeldegebühr: 12 / Tisch 1m20

Mise à jour le 2023-09-29 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville