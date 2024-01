Vide grenier Salles de La Fontaine Asserac, dimanche 24 mars 2024.

Vide grenier Faites votre ménage de printemps! Vide grenier intérieur et extérieur organisé par « Les Sassérakois », association des parents d’élèves de l’Ecole Jaqcues Raux. Buvette et restauration sur place…. Dimanche 24 mars, 09h00 Salles de La Fontaine Emplacement: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Faites votre ménage de printemps!

Vide grenier intérieur et extérieur organisé par « Les Sassérakois », association des parents d’élèves de l’Ecole Jaqcues Raux.

Buvette et restauration sur place.

Inofs et contact au 06 07 04 02 38

Salles de La Fontaine 14 rue de la fontaine 44410 Asserac Asserac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 06 86 55 »}, {« type »: « email », « value »: « lessasserakois@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vide-grenier-asserac-1.html »}]

HABITAT LOISIRS