Méga Loto Salles de fêtes Champdeniers, 26 novembre 2023, Champdeniers.

Champdeniers,Deux-Sèvres

Le Méga Loto du HBCHM fait son grand retour pour cette nouvelle saison.

Le principe est simple, venir avec le plus de monde possible pour tenter de remporter des lots plus intéressants les uns que les autres!

Pour cela, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 26 novembre à la salle des fêtes de Champdeniers à 14h30, ouverture des portes dés 13h.

Ce loto sera animé par Danièle que vous connaissez sans doutes, et qui est joignable au 06 07 34 78 36.

Réservations 06.07.34.78.36

Vous pourrez vous restaurer toute l’après-midi à la buvette où des pâtisseries et gâteaux vous seront proposées !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Salles de fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The HBCHM Mega Lotto is back for the new season.

The principle is simple: bring as many people as possible to try and win some very interesting prizes!

We look forward to seeing you on Sunday November 26 at 2.30pm in the Champdeniers village hall, with doors opening at 1pm.

The bingo will be hosted by Danièle, whom you no doubt know, and who can be contacted on 06 07 34 78 36.

Reservations 06.07.34.78.36

You can enjoy refreshments all afternoon at the refreshment bar, where pastries and cakes will be on offer!

Vuelve la Mega Lotería de HBCHM para la nueva temporada.

El principio es sencillo: ¡traer a tanta gente como sea posible para intentar ganar premios muy interesantes!

Le esperamos el domingo 26 de noviembre en la sala de fiestas de Champdeniers a las 14.30 h, con apertura de puertas a las 13 h.

El bingo será presentado por Danièle, a la que sin duda conoce y con la que puede ponerse en contacto en el 06 07 34 78 36.

Reservas 06.07.34.78.36

Podrá comer durante toda la tarde en el bar, donde se ofrecerán pasteles y tartas

Das Mega-Lotto des HBCHM ist in der neuen Saison wieder da.

Das Prinzip ist einfach: Kommen Sie mit so vielen Leuten wie möglich und versuchen Sie, die interessantesten Preise zu gewinnen!

Dazu treffen wir uns am Sonntag, den 26. November, im Festsaal von Champdeniers um 14:30 Uhr (Türöffnung ab 13:00 Uhr).

Das Lotto wird von Danièle moderiert, die Sie sicherlich kennen und die Sie unter 06 07 34 78 36 erreichen können.

Reservierung 06.07.34.78.36

Den ganzen Nachmittag über können Sie sich an der Buvette mit Kuchen und Gebäck stärken

Mise à jour le 2023-11-23 par CC Val de Gâtine