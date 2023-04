COURS PORTES OUVERTES CHANT DANSE Salles de danse du conservatoire de Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

COURS PORTES OUVERTES CHANT DANSE Salles de danse du conservatoire de Montreuil, 11 mai 2023, Montreuil. COURS PORTES OUVERTES CHANT DANSE 11 – 17 mai Salles de danse du conservatoire de Montreuil inscription obligatoire à conservatoire.montreuil@est-ensemble.fr Tu aimes chanter, viens découvrir un cours de chant !

Au Collège Paul-Eluard – 16 rue Raspail – Montreuil

• 7 et 8 ans – cours de pré-maîtrise de Federico Neimark

Cours porte ouverte le jeudi 11 mai de 17h15 à 18h15

• 9 à 11 ans – cours de maîtrise 1 de Federico Neimark

Cours porte ouverte le jeudi 11 mai de 18h15 à 19h15 Au Collège Solveig- Anspach – 138 boulevard Chanzy – Montreuil

• 12 à 14 ans – cours de maîtrise 2 de Stanislav Pavilek

Cours porte ouverte le samedi 13 mai de 11h à 12h30

• 15 à 20 ans – le choeur de jeunes de Stanislav Pavilek

Cours porte ouverte le vendredi 12 mai de 19h à 20h15 • Adultes lecteurs – le choeur de chambre de Stanislav Pavilek

Cours porte ouverte le jeudi 11 mai de 20h30 à 22h30 Tu aimes danser, viens découvrir un cours de danse !

Aux studios de danse – 99 rue Stalingrad – Montreuil

• Débutant

7 ans – Initiation – le mercredi 17 mai de 10h15 à 11h15

8 ans – Danse classique le jeudi 11 mai – 17h à 18h

– Danse contemporaine le lundi 15 mai de 17h à 18h

9 ans – Danse contemporaine le lundi 15 mai de 18h à 19h

• Confirmé – ayant eu déjà pratiqué la danse

Danse classique & contemporaine le vendredi 12 mai de 18h45 à 20h Tu aimes jouer de la musique ensemble, viens découvrir un cours de musiques traditionnelles !

Au Conservatoire slave – 59 rue Victor Hugo – Bagnolet

Ayant déjà une pratique instrumentale -– le lundi 15 mai à 18h ou 19h avec Delphine Raynaud Informations et inscription obligatoire à conservatoire.montreuil@est-ensemble.fr

(Après inscription, se présenter à l’entrée des établissements 10 mn avant le début du cours) Campagne de pré-inscription du lundi 5 juin au samedi 17 juin 2023 inclus

Conservatoire de Montreuil – 11 rue du sergent Bobillot- Montreuil Salles de danse du conservatoire de Montreuil 99 rue de Stalingrad, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.montreuil.fr/agenda/detail/des-cours-en-portes-ouvertes-au-conservatoire »}] [{« link »: « mailto:conservatoire.montreuil@est-ensemble.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T17:00:00+02:00 – 2023-05-11T22:30:00+02:00

2023-05-17T10:15:00+02:00 – 2023-05-17T11:15:00+02:00 danse chant musqiue inscription conservatoire montreuil

Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Salles de danse du conservatoire de Montreuil Adresse 99 rue de Stalingrad, 93100 Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Age min 7 Age max 90 Lieu Ville Salles de danse du conservatoire de Montreuil Montreuil

Salles de danse du conservatoire de Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

COURS PORTES OUVERTES CHANT DANSE Salles de danse du conservatoire de Montreuil 2023-05-11 was last modified: by COURS PORTES OUVERTES CHANT DANSE Salles de danse du conservatoire de Montreuil Salles de danse du conservatoire de Montreuil 11 mai 2023 Montreuil Salles de danse du conservatoire de Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis