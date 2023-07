Festival de la Fiction Salles de cinémas La Rochelle, 12 septembre 2023, La Rochelle.

La Rochelle,Charente-Maritime

Depuis 1999 c’est le rendez-vous de la rentrée pour les professionnels du petit écran. Le Vieux Port accueille des rencontres et des échanges autour du meilleur de la création tv française et européenne..

2023-09-12 fin : 2023-09-17 . .

Salles de cinémas

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Since 1999, it has been the back-to-school event for TV professionals. The Vieux Port hosts meetings and exchanges around the best of French and European TV creation.

Desde 1999, es el acontecimiento de la vuelta al cole para los profesionales de la televisión. El Vieux Port acoge encuentros e intercambios en torno a lo mejor de la creación televisiva francesa y europea.

Seit 1999 ist sie das Back-to-School-Event für TV-Profis. Im Vieux Port finden Treffen und Austausch rund um das Beste aus dem französischen und europäischen Fernsehschaffen statt.

Mise à jour le 2023-07-17 par La Rochelle Tourisme