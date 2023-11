QUINE du collège et de l’école Monts et Lacs Salles-Curan Catégories d’Évènement: Aveyron

Salles-Curan QUINE du collège et de l’école Monts et Lacs Salles-Curan, 30 novembre 2023, Salles-Curan. Salles-Curan,Aveyron 14h à la salle des fêtes..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR. Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie



2pm at the village hall. a las 14:00 horas en el salón del pueblo. 14 Uhr in der Aula. Mise à jour le 2023-11-22 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Salles-Curan Autres Adresse Ville Salles-Curan Departement Aveyron Lieu Ville Salles-Curan latitude longitude 44.1828;2.788129167

Salles-Curan Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles-curan/