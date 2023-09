Cinéma à Salles-Curan Salles-Curan, 29 septembre 2023, Salles-Curan.

Salles-Curan,Aveyron

A l’affiche du 29 septembre au 1er octobre : « Un métier sérieux ». 6€ par séance. Salle du Grenier de Monsieur. Inscrivez vous à la liste de diffusion sur cinemasallescuran@gmail.com.

2023-09-29 fin : 2023-10-01 . 6 EUR.

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie



On view from September 29 to October 1: « Un métier sérieux ». 6? per session. Salle du Grenier de Monsieur. Join our mailing list at cinemasallescuran@gmail.com

En cartel del 29 de septiembre al 1 de octubre: « Un métier sérieux ». 6? por espectáculo. Sala del Granero del Señor. Únase a la lista de correo en cinemasallescuran@gmail.com

Vom 29. September bis 1. Oktober: « Ein ernster Beruf ». 6? pro Vorstellung. Saal des Grenier de Monsieur. Tragen Sie sich unter cinemasallescuran@gmail.com in die Mailingliste ein

Mise à jour le 2023-09-26 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU