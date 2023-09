FOIRE MENSUELLE Salles-Curan, 2 septembre 2023, Salles-Curan.

Salles-Curan,Aveyron

Tous les premiers samedis du mois, la foire prend place dans le centre du village de Salles-Curan de 8h à 12h30. De nombreux exposants vous proposent leurs produits..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie



Every first Saturday of the month, the fair takes place in the centre of the village of Salles-Curan from 8 am to 12.30 pm. Many exhibitors offer their products.

Todos los primeros sábados de mes, la feria se celebra en el centro del pueblo de Salles-Curan de 8.00 a 12.30 horas. Numerosos expositores ofrecen sus productos.

Jeden ersten Samstag im Monat findet im Dorfzentrum von Salles-Curan von 8:00 bis 12:30 Uhr der Jahrmarkt statt. Zahlreiche Aussteller bieten ihre Produkte an.

Mise à jour le 2023-08-30 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU