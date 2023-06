16ième OPEN de voile de l’AVEYRON « Le tour du Lac » Salles-Curan, 13 août 2023, Salles-Curan.

Salles-Curan,Aveyron

Exceptionnellement pour cett régate: départ 13h. Organisé par le CYVP. 05 65 46 36 74. contact@cyvp.com.

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-13 . 2.5 EUR.

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie



Exceptionally for this regatta: start at 1pm. Organized by the CYVP. 05 65 46 36 74. contact@cyvp.com

Excepcionalmente para esta regata: salida a las 13h. Organizada por el CYVP. 05 65 46 36 74. contact@cyvp.com

Ausnahmsweise für diese Regatta: Start um 13 Uhr. Organisiert vom CYVP. 05 65 46 36 74. contact@cyvp.com

Mise à jour le 2023-05-31 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU