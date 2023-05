CONFERENCE « Nicolaî Greschny», 3 août 2023, Salles-Curan.

20h30 Salle du Grenier du Monsieur: « Nicolaï Greschny, des fresques orthodoxes en occitanie » par Michèle Rauzier. 5€. Association des Amis d’ E. Viala et du Lévézou..

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 . 5 EUR.

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie



20h30 Salle du Grenier du Monsieur: « Nicolaï Greschny, orthodox frescos in Occitania » by Michèle Rauzier. 5?. Association of the Friends of E. Viala and Lévézou.

20h30 Salle du Grenier du Monsieur: « Nicolaï Greschny, frescos ortodoxos en Occitania » por Michèle Rauzier. 5?. Asociación de Amigos de E. Viala et du Lévézou.

20.30 Uhr Salle du Grenier du Monsieur: « Nicolaï Greschny, des fresques orthodoxes en occitanie » (Nicolai Greschny, orthodoxe Fresken in Okzitanien) von Michèle Rauzier. 5?. Association des Amis d’ E. Viala et du Lévézou.

