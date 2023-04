VIDE GRENIER estival, 30 juillet 2023, Salles-Curan.

Arrivée des exposants: 6h. De 8h à 18h sur place de la maire, début rue del Peyral et rue du château. Information, inscription 06 64 77 61 82. Limité à 60 exposants (véhicules garés à l’extérieur de la zone d’exposition)..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 . 5 EUR.

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie



Arrival of the exhibitors: 6 am. From 8 am to 6 pm on the mayor’s square, beginning of the street of Peyral and the street of the castle. Information, registration 06 64 77 61 82. Limited to 60 exhibitors (vehicles parked outside the exhibition area).

Llegada de los expositores: 6h. De 8:00 a 18:00 en la plaza de la Mairie, al principio de la calle del Peyral y de la calle del Château. Información, registro 06 64 77 61 82. Limitado a 60 expositores (vehículos aparcados fuera de la zona de exposición).

Ankunft der Aussteller: 6 Uhr. Von 8 bis 18 Uhr auf dem Place de la maire, Beginn der Rue del Peyral und der Rue du Château. Informationen und Anmeldung 06 64 77 61 82. Begrenzt auf 60 Aussteller (Fahrzeuge müssen außerhalb des Ausstellungsbereichs geparkt werden).

