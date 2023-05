CONCERTS Salles-Curan Catégories d’Évènement: Aveyron

Salles-Curan CONCERTS, 1 juillet 2023, Salles-Curan. 20h30 (à la collégiale) Concert muical du Dr Darcourt.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 . 5 EUR. Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie



8:30 p.m. (at the collegiate church) Dr. Darcourt’s muical concert 20.30 h (en la colegiata) Concierto muical del Dr. Darcourt 20.30 Uhr (in der Stiftskirche) Muical-Konzert von Dr. Darcourt Mise à jour le 2023-04-07 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Salles-Curan Autres Adresse Ville Salles-Curan Departement Aveyron Lieu Ville Salles-Curan

Salles-Curan Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salles-curan/

CONCERTS 2023-07-01 was last modified: by CONCERTS 1 juillet 2023 Salles-Curan

Salles-Curan Aveyron